Volkswagen представил новый кроссовер на 300 лошадиных сил (фото, видео)

Максимальная скорость новинки составляет 250 км/ч.

Немецкий концерн Volkswagen за несколько дней до автошоу в Женеве официально представил заряженную версию кроссовера T-Roc с шильдиком R.

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Новый T-Roc R получил 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 300 л.с., пишет Motor1.

Помимо турбомотора T-Roc R получил систему полного привода 4Motion и 7-ступенчатый робот DSG. При этом систему стабилизации в T-Roc R можно будет полностью отключить.

Модели T-Roc R для разгона до 100 км/ч требуется всего 4,9 секунды, а максимальная скорость паркетника ограничена электроникой на 250 км/ч.

По умолчанию T-Roc R комплектуется 18-дюймовыми легкосплавными колесами, но за доплату можно будет установить и более крупные 19-дюймовые. Также частью R-пакета стала более жесткая подвеска с уменьшенным на 20 мм дорожным просветом для лучшей устойчивости и маневренности плюс перенастроенное рулевое управление.

Volkswagen все еще называет T-Roc R концептом, хоть и близким к серийному автомобилю. Увидеть концептуальный паркетник вживую можно будет в следующем месяце на Женевском автосалоне, тогда как старт продаж серийной машины ожидается к концу текущего года.