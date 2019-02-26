Opel объявил о возвращении в Россию после четырех лет отсутствия

Бренд Opel ушел из России в 2015 году по решению его прежней материнской компании - General Motors.

Французский автопроизводитель PSA Group объявил о решении вернуть немецкий бренд Opel в Россию в рамках плана расширения экспортных рынков.

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Бренд Opel ушел из России в 2015 году по решению его прежней материнской компании - General Motors. PSA Group купила у GM бренды Opel и Vauxhall в 2017 году, пишет Рейтер.

“Глобальное расширение экспортных рынков является частью стратегического плана “PACE!” по развитию бренда Opel, который поможет компании стать устойчиво прибыльной. Решение о возвращении на российский рынок является частью этой стратегии, направленной на развитие бренда как в Европе, так и на мировых рынках”, - говорится в сообщении PSA Group.

За расширение бизнеса в регионе Евразия будет отвечать Драган Ненадович, который займёт пост Регионального бренд-менеджера Opel и будет работать в московском офисе компании, сообщил французский концерн.

Группа запустила бренд Opel в Украине в прошлом году и с возвращением в Россию рассчитывает к 2021 году утроить продажи в евразийском регионе.