Импорт авто в Украину: топ-3 стран, из которых ввезли больше всего машин
13:10, 26 февраля 2019Транспорт
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Импорт легковых автомобилей в Украину в январе составил более 309 млн долл.
Иллюстрация REUTERS
Импорт легковых автомобилей в Украину в январе 2019 года составил 309,176 млн долл., сообщила Государственная фискальная служба.
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Согласно таможенной статистике, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Германии - на сумму 65,8 млн долл. На втором месте Литва - импорт из этой страны составил более 41,488 млн долл. На третьем - Польша с результатом 37,23 млн долл.
Также в Фискальной службе сообщили, что в январе Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 547 тыс. долл. Больше всего украинских автомобилей продано в США, Канаде и Франции.
Как сообщал УНИАН, импорт легковых автомобилей в Украину в 2018 году составил 2,243 млрд долл.
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