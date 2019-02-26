Импорт авто в Украину: топ-3 стран, из которых ввезли больше всего машин

Импорт легковых автомобилей в Украину в январе составил более 309 млн долл.

Импорт легковых автомобилей в Украину в январе 2019 года составил 309,176 млн долл., сообщила Государственная фискальная служба.

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Согласно таможенной статистике, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Германии - на сумму 65,8 млн долл. На втором месте Литва - импорт из этой страны составил более 41,488 млн долл. На третьем - Польша с результатом 37,23 млн долл.

Также в Фискальной службе сообщили, что в январе Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 547 тыс. долл. Больше всего украинских автомобилей продано в США, Канаде и Франции.

Как сообщал УНИАН, импорт легковых автомобилей в Украину в 2018 году составил 2,243 млрд долл.