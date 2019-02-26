Новая Toyota Corolla 2019 выходит на рынок: все характеристики (фото)

Новая Toyota Corolla 2019 обзавелась сразу двумя гибридными версиями, каждая из которых обеспечит мощность и низкий расход топлива.

Toyota Corolla 2019 модельного года выходит на европейский рынок. Покупателям достанутся все три типа кузова (седан, хэтчбек и универсал). Также привезут целых четыре силовых установки, половина из которых — гибридные.

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Новая Toyota Corolla 2019 обзавелась сразу двумя гибридными версиями, каждая из которых обеспечит мощность и низкий расход топлива, пишет autocentre.ua.

Первая из них достанется Corolla со всеми кузовами. Такая модификация оснащена 1,8-литровым ДВС мощностью 120 л.с., работающим в паре с 71-сильным электромотором.

В компании называют эту версию очень экономичной, заявленный расход топлива — всего 3,3 л/100 км. Согласно представителям Toyota, гибрид Corolla способен преодолеть до 50 процентов пробега исключительно на электротяге. Скорее всего, имеется ввиду движение с помощью электромотора, а ДВС в этом случае выступит в роли генератора.

Новинка в кузове седан не получит более производительную гибридную версию. Тем не мене, хэтчбек и универсал оснастят двухлитровым двигателем на 178 л.с. и электромотором на 107 л.с. Разгон до 100 км/ч в такой конфигурации занимает 7,9 с (универсал — 8,1 с), а комбинированный расход топлива заявлен на уровне 3,7 л/100 км.

Также седану не достанется 1,2-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 112 л.с. (5,2 л/100 км). Вместо этого четырехдверная Toyota Corolla получила атмосферный мотор объемом 1,6 л на 130 л.с. Заявленный расход — 5,7 л/100 км.