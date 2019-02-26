"Укрзализныця" изучает возможность закупки топлива напрямую на внешних рынках

Закупки непосредственно у производителей на внешних рынках позволят уменьшить зависимость от различных субъективных факторов и получить наиболее конкурентную цену.

Акционерная компания "Укрзализныця" рассматривает возможность выхода на внешние рынки, к непосредственным производителям, для закупки дизельного топлива, с целью снять существенное давление на внутренние цены в Украине, что часто происходит при осуществлении компанией закупок дизеля.

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Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", компания потребляет 10% всего объема этого нефтепродукта, который реализуется сегодня в Украине.

Отмечается, что для избежания резких ценовых колебаний на внутреннем рынке нефтепродуктов "Укрзализныця" должна иметь зарубежные альтернативные каналы поставок, в частности, дизельного топлива.

"Специалисты отмечают, что рынок Украины действительно может колебаться в зависимости от того, выходит ли "Укрзализныця" с большими закупками. Это побуждает нас искать площадки, где наши объемы не будут такими определяющими. Таков внешний рынок, где обращается существенное количество нефтепродуктов, соответственно, наша закупка даже в 100 или в 200 тысяч тонн не будет столь определяющей партией, чтобы вызвать колебания цены, как это сейчас происходит в Украине", - цитирует пресс-служба главу компании Евгения Кравцова.

По его словам, закупки непосредственно у производителей на внешних рынках позволят уменьшить зависимость от различных субъективных факторов и получить наиболее конкурентную цену для такого оптового покупателя как "Укрзализныця".

Как отметил Кравцов, работа в этом направлении, в том числе по совершенствованию закона о публичных закупках, является насущной необходимостью.

Глава компании также напомнил, что "Укрзализныця" благодаря внедрению формульного ценообразования уже более года покупает дизельное топливо по объективно рыночным ценам.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году "Укрзализныця" перешла на закупки дизельного топлива с применением принципов формульного изменения цены и учетом котировок Platts.