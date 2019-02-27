Журналисты назвали ТОП-5 популярных "евроблях" премиум-класса в Украине (видео)

Самые престижные иномарки, ввезенные в страну в статусе "евробляхи", поразили в самое сердце даже бывалых таможенников.

В течение последних лет украинцы завозили в страну не только старые "евробляхи", но и автомобили премиум-класса на еврономерах. Журналисты назвали 5 самых популярных в Украине "евроблях" премиум-класса.

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Об этом сообщает телеканал "2+2".

"Евробляхи премиум-класса - их тоже покупали украинцы, надеясь избежать растаможки, но закон один для всех и теперь они если и будут ездить по Украине, то исключительно на украинских номерах. Но ТОП-5 престижных иномарок, которые уже завезли украинцы в статусе "евробляхи", поразил в самое сердце даже бывалых таможенников", - говорится в сообщении.

Например, микроавтобус Mercedes VIP-класса 2018 года выпуска оценили в 62 тысячи долларов, а его растаможивания "потянуло" аж на полмиллиона гривень. Примерно столько же обошелся украинцу другой Mercedes G-класса, который в народе называют "кубик".

"Впрочем, нынешние владельцы этих авто точно не прогадали, ведь в Украине цены на такие автомобили начинаются от 110 тысяч долларов", - отмечают авторы видео.

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