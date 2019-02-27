Авиакомпаниям могут снизить плату за обслуживание в "Борисполе"

Это должно создать благоприятные условия для развития авиаперевозок и привлечь в Украину новые авиакомпании.

Министерство инфраструктуры обнародовало проект приказа, который предусматривает сокращение доли расходов авиакомпаний за услуги по аэронавигационного обслуживания в аэропорту "Борисполь" в среднем на 15-20%.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на официальный сайт министерства.

Проектом приказа предлагается установить новые одиночные ставки платы за АНО воздушных судов в воздушном пространстве Украины, в частности установить различные ставки платы за услуги АНО на подходе и в районе аэродрома отдельно для международного аэропорта "Борисполь" и для всех других сертифицированных аэропортов страны.

Так, единичную ставку за услуги по АНО на подходе и в районе аэродрома предлагают установить на уровне 210 евро для Борисполя и 411 евро для всех других аэропортов.

При этом ставка платы за услуги по АНО на маршруте устанавливается в размере 51,1 евро вместо действующей 45,56 евро.

В министерстве считают, что изменения создадут благоприятные условия для развития авиаперевозок, привлекут новые авиакомпании, что приведет к снижению стоимости билетов.

Кроме того, авиакомпании сократят свои расходы на услуги с АНО на подходе и в районе аэродрома аэропорта Борисполь в среднем на 15-20% - примерно на 200 евро за один рейс.

"Сокращение размера ставки платы за АНО на подходе и в районе аэропорта Борисполь компенсируется путем увеличения размера платы за АНО на маршруте и ростом объемов движения воздушных судов в воздушном пространстве Украины как результата принятия данного регуляторного акта", - говорится в пояснительной записке к документу.

Планируется, что принятие новых формул расчета АНО приведет к увеличению суммы платежей в государственный и местных бюджетов на сумму более 120 миллионов гривень в 2019 году в сравнении с ожидаемым показателем 2018 года.