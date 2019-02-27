УЗ обвинили в игнорировании позиции рынка по металлоломным тендерам на ProZorro

В тендерной документации УЗ остался пункт об отгрузке металлолома на условиях EXW Склад продавца.

«Укрзализныця» 12 февраля 2019 года повторно выставила на реализацию несколько крупных партий лома черных металлов через систему ProZorro.

Однако условия тендеров не претерпели изменений по сравнению с январскими аукционами, сообщает пресс-служба Укрметаллургпрома.

В январе 2019-го они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок от участников рынка. Тогда же Объединение предприятий «Укрметаллургпром» призывало «Укрзализныцю» пересмотреть условия продажи металлолома.

«Впрочем, сейчас, как и тогда, в тендерной документации УЗ остался пункт об отгрузке металлолома на условиях EXW Склад продавца. А это значит, что победитель аукциона должен самостоятельно обеспечить вывоз сырья с площадки Укрзализныци, на которой будет осуществляться погрузка, сортировка, порезки и т.д., но доступ на которую регулируется исключительно самой УЗ», - сообщили в пресс-службе.

Покупатель будет самостоятельно нести ответственность за подачу вагонов под погрузку и вывоз вагонов с территории УЗ, что полностью контролируется самой Укрзализныцей и находится вне реальной сферы влияния покупателя, отметили в пресс-службе.

«При этом, стоимость погрузочных работ условиями аукциона не определена, поэтому продавец сможет установить любую цену таких работ. Помимо этого, в документации все также отсутствует перечень пунктов нахождения металлолома», - говорится в сообщении.

Таким образом, по оценкам «Укрметаллургпрома», непрогнозируемые расходы на логистику от фактического местонахождения лома к пункту назначения, а также неизвестная стоимость погрузочных работ в значительно увеличат затраты покупателя, в среднем на 1000 – 1500 грн. за тонну.

В «Укрметаллургпроме» подчеркивают, что покупка сырья по непрозрачным ценам для метпредприятий неприемлема, особенно когда на внешних экспортных рынках обостряется конкуренция и усиливается протекционизм в ряде стран, а украинским сталеварам приходится буквально отвоевывать свое место на глобальном рынке.

«Необходимо также сказать, что вызывает удивление и подход к самому ценообразованию: фиксация стоимости на полугодовой период противоречит общепринятой практике, поскольку колебания цены на мировом рынке лома происходят ежедневно. Аналогичным изменениям подвержена и цена металлолома в Украине. Такой подход следует заменить на более гибкий, привязанный непосредственно к рынку. Исходя из вышеизложенного, «Укрметаллургпром» вновь призывает «Укрзализныцю» пересмотреть условия продажи металлолома через систему ProZorro», - говорится в сообщении.