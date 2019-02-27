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УЗ обвинили в игнорировании позиции рынка по металлоломным тендерам на ProZorro

12:18, 27 февраля 2019
Транспорт
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hromadske-zp.tv

Однако условия тендеров не претерпели изменений по сравнению с январскими аукционами, сообщает пресс-служба Укрметаллургпрома.

В январе 2019-го они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок от участников рынка. Тогда же Объединение предприятий «Укрметаллургпром» призывало «Укрзализныцю» пересмотреть условия продажи металлолома.

«Впрочем, сейчас, как и тогда, в тендерной документации УЗ остался пункт об отгрузке металлолома на условиях EXW Склад продавца. А это значит, что победитель аукциона должен самостоятельно обеспечить вывоз сырья с площадки Укрзализныци, на которой будет осуществляться погрузка, сортировка, порезки и т.д., но доступ на которую регулируется исключительно самой УЗ», - сообщили в пресс-службе.

Покупатель будет самостоятельно нести ответственность за подачу вагонов под погрузку и вывоз вагонов с территории УЗ, что полностью контролируется самой Укрзализныцей и находится вне реальной сферы влияния покупателя, отметили в пресс-службе.

«При этом, стоимость погрузочных работ условиями аукциона не определена, поэтому продавец сможет установить любую цену таких работ. Помимо этого, в документации все также отсутствует перечень пунктов нахождения металлолома», - говорится в сообщении.

Таким образом, по оценкам «Укрметаллургпрома», непрогнозируемые расходы на логистику от фактического местонахождения лома к пункту назначения, а также неизвестная стоимость погрузочных работ в значительно увеличат затраты покупателя, в среднем на 1000 – 1500 грн. за тонну.

В «Укрметаллургпроме» подчеркивают, что покупка сырья по непрозрачным ценам для метпредприятий неприемлема, особенно когда на внешних экспортных рынках обостряется конкуренция и усиливается протекционизм в ряде стран, а украинским сталеварам приходится буквально отвоевывать свое место на глобальном рынке.

«Необходимо также сказать, что вызывает удивление и подход к самому ценообразованию: фиксация стоимости на полугодовой период противоречит общепринятой практике, поскольку колебания цены на мировом рынке лома происходят ежедневно. Аналогичным изменениям подвержена и цена металлолома в Украине. Такой подход следует заменить на более гибкий, привязанный непосредственно к рынку. Исходя из вышеизложенного, «Укрметаллургпром» вновь призывает «Укрзализныцю» пересмотреть условия продажи металлолома через систему ProZorro», - говорится в сообщении.

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