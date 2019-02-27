Peugeot презентовал электромобиль (фото, видео)

Серийный электромобиль Peugeot e-208 с мощностью 100 кВт, батареей на 50 кВтч и запасом хода 340 км/450 км поступит в продажу осенью 2019 года.

Французский автопроизводитель Peugeot не стал дожидаться старта Женевского автошоу и представил обновленное поколение хэтчбека Peugeot 208 за неделю до официального начала выставки. Полностью электрическая версия модели получила имя Peugeot e-208.

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Новое поколение хэтчбеков Peugeot 208 основано на модульной платформе MP/e-CMP (Common Modular Platform), что позволило предложить потенциальным покупателям модели на основе бензиновых, дизельных и электрических двигателей. При этом размер салона и объем багажника аналогичны во всех трех случаях, так как аккумуляторные батареи расположены в днище версии e-208, пишет itc.ua.

Электромобиль Peugeot e-208 оснащается электродвигателем мощностью 100 кВт (136 л.с.) с крутящим моментом 260 Нм, который способен ускорить эту модель до 100 км/ч за 8,1 секунды. Производитель предусмотрел три режима работы (экономичный, нормальный, спортивный) и два режима торможения (умеренный, интенсивный), которые позволяют получить максимально возможный запас хода или максимальную динамику, в зависимости от потребностей водителя в конкретный момент.

Емкость батареи Peugeot e-208 составляет 50 кВтч, чего по данным производителя достаточно для запаса хода в 340 км по измерительному циклу WLTP и 450 км — по циклу NEDC. Аккумуляторная батарея оснащена жидкостным охлаждением, при этом контур батарей связан с системой отопления салона, что позволяет использовать отведенное от батарей тепло для поддержания оптимальной температуры в салоне. Разработчики предоставляют гарантию, что емкость батареи не упадет ниже 70% на протяжении 8 лет эксплуатации или 160 тыс. км пробега.

Полный заряд батареи займет 16 часов при условии использования усиленной розетки Green Up Legrand и обычной бытовой электросети. Если использовать настенный блок Wall Box, то в режиме трехфазной сети (11 кВт) время заряда составит 5 часов 15 минут, в режиме однофазной сети (7,4 кВт) — 8 часов. Наличие жидкостного охлаждения позволяет использовать скоростные станции с мощностью до 100 кВт, в этом режиме можно зарядить батарею на 80% емкости всего за 30 минут.

Модель Peugeot 208 будет предлагаться в пяти вариантах комплектации (Access, Active, Allure, GT Line и GT), при этом в зависимости от выбора, на центральной консоли будет расположен сенсорный дисплей с диагональю 5, 7 или 10 дюймов. Дополнительная информация также выводится в виде голографической проекции в фирменном стиле i-Cockpit. Модель также поддерживает широкий спектр систем помощи водителю Drive Assist, включая удержание автомобиля в полосе движения, распознавание знаков, автоматическое экстренное торможение, Full Park Assist и т.д.

Отметим, что продажи обновленного Peugeot 208 начнутся осенью 2019 года, электрическая версия Peugeot e-208 будет доступна одновременно с ДВС-вариантами.