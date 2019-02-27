Во Франции заканчивают строительство пробного участка Hyperloop (фото)

Проект в "аэрокосмической долине" находится на завершающей стадии строительства.

Компания Hyperloop Transportation Technologies заканчивает строительство полномасштабного тестового трека для вакуумного поезда во французской Тулузе.

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Об этом говорится на официальной странице компании в Facebook.

"В "аэрокосмической долине" Европы близится к завершению первая полномасштабная система Hyperloop. ... Будущее транспорта собирается двигаться вперед с беспрецедентной скоростью", – отметили в Hyperloop Transportation Technologies и разместили фото тестового трека.

Напомним, Франция и Испания первыми согласились поддержать проект Hyperloop и открыли исследовательские центры, которые будут разрабатывать инновационную систему.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян впервые заявил, что в Украине займутся разработкой нового вида транспорта - отечественного аналога Hyperloop, который будет называться HypeUA. Он сообщил, что для создания новейшего транспорта Мининфраструктуры привлекло к проекту с украинской стороны Национальную академию наук Украины, "Укроборонпром", "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. Макарова" (ПО «Южмаш»), "Каховский завод электросварочного оборудования", " Интерпайп Украина ", Unit.City, Агентство развития Днепра, Украинский институт будущего и Платформу развития инноваций, а также - зарубежную компанию Octagonal Corporation, которая, как сообщил министр, занимается строительством Hyperloop в Мексике.

Позже к проекту присоединилась компания Hyperloop Transportation Technologies, подписав меморандум о сотрудничестве с Мининфраструктуры Украины, который предусматривает строительство пилотной линии hyperloop длиной 15 км.

Справка УНИАН. Hyperloop - это транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд - герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.