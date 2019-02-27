Несмотря на протесты горсовет Харькова поддержал повышение тарифов на проезд (видео)
Депутаты Харьковского горсовета на сессии поддержали решение исполкома об установлении новых тарифов на проезд в электротранспорте (6 грн - трамвай и троллейбус, метро - 8 грн).
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Депутат горсовета Тарас Ситенко заявил, что повышение цен на проезд необоснованно. Сразу после этого Геннадий Кернес поставил на голосование решение о поддержке решения исполкома о повышении тарифов. "За" проголосовали 55 депутатов.
"Считать, что тариф 6 грн в троллейбусах и трамваях, а в метро 8 грн являются такими, которые в настоящее время обеспечивают надлежащую перевозку", - передает МГ “Объектив” слова Кернеса.
Юридическому департаменту мэр поручил обжаловать судебное решение о приостановлении действия тарифов.
После того, как депутаты поддержали решение, активисты вновь принялись скандировать «Ганьба!». Кернес объявил заседание сорванным и попросил полицию в течение 30 минут очистить зал от активистов, чтобы продолжить рассмотрение вопросов.