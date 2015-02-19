Импорт автомобилей в Украину за год сократился более чем в 2 раза

Украина сократила импорт легковых автомобилей в 2014 году по сравнению с 2013 годом более чем в 2 раза - до 146,5 тыс. единиц, сообщили в пресс-службе ассоциации «Укравтопром».

Согласно сообщению, в денежном выражении импорт автотранспортных средств сократился на 60%, а таможенная стоимость авто составила более 1,6 млрд долл.

По данным ассоциации, легковые автомобили в общем объеме ввоза в Украину автотранспорта заняли 43%, или 62,6 тыс. единиц, что на 64% меньше, чем ввезенных в предыдущем году, а в денежном выражении сокращение импорта составило 64% - 1,2 млрд долл.

Доля бывших в употреблении легковых авто в общем объеме импорта составила 7%.

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Больше всего легковых авто ввезено в Украину из Японии – 11,751 тыс., или 19% годового импорта, на сумму 301 млн долл. На втором месте Германия, из которой импортировано 6,165 тыс. авто на сумму 188 млн долл. Третье место у Кореи с показателем 5,507 тыс. ввезенных автомобилей на 18,2 млн долл.

В пятерку стран-лидеров по поставкам легковых авто вошли также США и Россия с результатами 4,184 тыс. и 4,072 тыс. авто соответственно.

На долю коммерческих автомобилей в общем автоимпорте прошлого года пришлось 56% (82,7 тыс. ед.), стоимость которых составила 419 млн долл. По сравнению с 2013 годом импорт этих авто уменьшился на 34%, или 43 тыс. ед., при этом 80% импорта коммерческих авто обеспечили Германия, Франция и Италия.

В том числе из Германии ввезено 38,13 тыс. авто на сумму 165,1 млн долл., из Франции – 23,082 тыс. авто на 76,3 млн долл., из Италии – 6,392 тыс. на 23,7 млн долл.

При этом доля новых авто в общем объеме импорта коммерческих автомобилей составила только 4%.

Доля автобусов в общем импорте автотранспортных средств составила только 1%, при этом 86% ввезенных автобусов составила бывшая в эксплуатации техника.

Всего за минувший год в Украину ввезено 1,2 тыс. автобусов на 14,5 млн долл., что на 59% меньше в количественном выражении и на 68% - в стоимостном.

В этом сегменте 60% поставок обеспечила Германия – 707 автобусов на 6,3 млн долл., второй результат – у России (134 автобуса на 2,2 млн долл.), третье – у Польши (54 автобуса на 0,66 млн долл.).

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Как сообщал УНИАН, в 2013 году импорт автомобилей в Украину составил 301,956 тыс. единиц на общую сумму 3,9 млрд долл.

Объем продаж легковых автомобилей в Украине в 2014 году сократился по сравнению с 2013 годом в 2,2 раза – до 97,02 тыс. авто.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» была создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины - «ЗАЗ», «ЛАЗ», «АвтоКрАЗ» и др. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.