АМКУ признал экономически необоснованным повышение стоимости проезда в метро Харькова

В ходе проверки предварительно установлено, что в калькуляцию включены расходы, не связанные с оказанием услуг по перевозке пассажиров в метро.

Харьковское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины признало экономически необоснованным повышение стоимости проезда в метрополитене Харькова с 5 до 8 грн за поездку.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«В ходе проверки экономического обоснования установления новой стоимости проезда территориальным отделением АМКУ предварительно установлено, что в калькуляцию включены расходы, не связанные с оказанием услуг по перевозке пассажиров и противоречащие Порядку формирования тарифов на услуги городского электрического транспорта (метрополитена), утвержденного приказом Министерства транспорта и связи Украины от 5 марта 2007 года», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что соответствующие данные направлены в прокуратуру Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля исполком Харьковского горсовета принял решение повысить с 7 февраля стоимость проезда в метрополитене на 3 гривны до 8 гривень за поездку в трамваях и троллейбусах – на 2 гривны до 6 гривен.

После этого Харьковское областное территориальное отделение АМКУ начало проверку экономического обоснования повышения стоимости проезда в метрополитене.

19 февраля Харьковский окружной административный суд приостановил решение горсовета о повышении тарифов.

20 февраля прокуратура начала уголовное производство по факту невыполнения решения суда Харьковским горсоветом относительно снижения стоимости проезда в электротранспорте.