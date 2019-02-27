Polestar представил конкурента Tesla Model 3 (фото)

Фастбек Polestar 2 оснастили двухмоторной силовой установкой.

Марка Polestar представила свою вторую самостоятельную модель — электрический фастбек Polestar 2. С начальной ценой 39 900 евро новинка составит конкуренцию Tesla Model 3.

Читайте такжеPeugeot презентовал электромобиль (фото, видео)

Первый год после рыночного дебюта фастбек будет предлагаться только в версии Launch Edition по цене 59 900 евро, пишет motor.ru.

Polestar 2 — первая массовая модель бренда. Фастбек, построенный на «вольвовской» платформе CMA, оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 300 киловатт (408 сил) и 660 Нм момента. До «сотни» электрокар разгоняется менее чем за пять секунд. Состоящий из 27 модулей батарейный блок емкостью 78 киловатт-часов позволяет на одной зарядке проезжать до 500 километров (WLTP).

В оснащение фастбека войдет мультимедийная система на Andorid с 11-дюймовым дисплеем, поддерживающая большинство сервисов Google, цифровая приборная панель, пиксельные светодиодные фары, панорамная крыша.

С пакетом опций Performance у Polestar 2 появятся амортизаторы Öhlins, тормоза Brembo, особые 20-дюймовые колеса, ремни безопасности и тормозные суппорты золотистого цвета.

Технология Phone-as-Key позволит получить доступ к фастбеку с помощью смартфона. Виртуальный ключ можно будет передавать родственникам и друзьям, а также использовать для получения фирменных консьерж-услуг. Например, доставки покупок прямо в машину.

Polestar вышел из состава Volvo в сентябре 2017 года. Как самостоятельный производитель компания занялась выпуском «заряженных» гибридов и электромобилей. Первая модель марки — гибридное купе Polestar 1, построенное на платформе SPA, дебютировала в октябре 2017 года.