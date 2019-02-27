Mercedes-Benz показал новый кроссовер GLE (фото, видео)

Автомобиль получил 435-сильный 3-литровый 6-цилиндровый турбомотор, работающий с гибридной установкой, добавляющей дополнительные 22 л. с.

Компания Mercedes-Benz представила новую модификацию кроссовера GLE последнего поколения – исполнение AMG GLE 53 4Matic+.

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Автомобиль получил 435-сильный 3-литровый 6-цилиндровый турбомотор, работающий с гибридной установкой, добавляющей дополнительные 22 л. с.

Электромотор встроен между двигателем и коробкой передач, а дополнительный компрессор с электроприводом помогает традиционной турбине, передает «Коммерсант».

AMG-версия получила спортивную выхлопную систему, перенастроенную 9-ступенчатую автоматическую коробку передач и модернизированный полный привод 4Matic+, который корректирует тягу по осям. Кроссовер оснащается адаптивным рулевым управлением и адаптивной пневмподвеской с активными стабилизаторами поперечной устойчивости, снижающими крены при активных маневрах. Для модели предусмотрены усиленные тормоза, а также несколько режимов (Comfort, Sport, Sport+, Trail и Sand) работы двигателя, коробки передач, руля, подвески и электронных ассистентов.

Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ получил особую решетку радиатора, спортивный аэродинамический обвес и кузовной декор с серебристыми элементами, а также 20-дюймовые колесные диски. За доплату можно выбрать черные декоративные элементы кузова и различные варианты колес размером от 20 до 22 дюймов.

В салоне появились спортивные сиденья и руль, отделка карбоном, красные акценты в отделке и особое оформление цифровой приборной панели и мультимедийной системы MBUX с опциональным режимом телеметрии AMG Track Pace.

В продаже новый Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ появится в 2019 году. Стоимость модели пока не названа.