Honda рассекретила свой первый электромобиль (фото, видео)

Электромобиль будет четырехдверным, заднеприводным и обладать запасом хода 200 км.

В преддверии Женевского автосалона японский автопроизводитель полностью рассекретил свой новый электромобиль, созданный на основе концепта 2017 года Urban EV, и дал ему новое имя — Honda e Prototype.

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По словам представителей компании, этот «прототип» гораздо ближе к серийной версии модели, чем его предшественник, пишет itc.ua.

При создании обновленной версии Honda e Prototype его создатели сосредоточились на «уникальном дизайне, продвинутой функциональности и захватывающей динамике». Основная модель использования — городская. Боковые зеркала заменили системой камер Camera Mirror System, дверные ручки автоматически скрываются в поверхности передних дверей (кстати, их четыре, а не две, как может показаться при быстром взгляде на фотографии), а зарядный порт встроен в центр капота, чтобы к нему было проще подобраться с любой стороны кузова.

Технические характеристики Honda e Prototype все еще не озвучиваются, однако уже точно известно, что электромобиль будет заднеприводным, а батарея с поддержкой быстрой зарядки (80% за 30 минут) обеспечит запас хода на уровне 200 км.

Японцы также опубликовали свежие изображения салона и приборной панели с огромным экраном, которые позволяют оценить удобство данных элементов. Впрочем, проще всего посмотреть видео от многочисленных автоизданий, представителям которых уже дали предварительно ознакомиться с Honda e Prototype. Все остальные смогут это сделать менее чем через неделю на Женевском автосалоне.

Напомним, что серийное производство и продажи новинки в Европе должны стартовать уже до конца текущего года, а уже к 2025 году две трети проданных в Европе автомобилей Honda должны быть электрическими.