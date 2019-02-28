Львов стал третьим городом, в котором запускают оплату проезда с помощью SMS

"Киевстар" с 5 марта запустит сервис SMS-оплат за проезд в транспорте во Львове.

Оператор мобильной связи «Киевстар» с 5 марта запустит в городе Львов сервис SMS-оплат за проезд в транспорте, сообщили в пресс-службе компании «Киевстар».

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Согласно сообщению, Львов станет третьим городом, где есть этот сервис.

"Сейчас сервис SMS-оплаты проезда в городском транспорте работает уже в двух городах. С октября 2018 - в Ивано-Франковске, с февраля 2019 - в Виннице, а с 5 марта будет также запущен во Львове",- говорится в сообщении.

Отмечается, что сервис прост и понятен в использовании, поэтому он быстро приобретает популярность.

Так, в Ивано-Франковске количество пользователей ежемесячно увеличивается минимум на 23%.

Кроме удобства для пассажиров, новый сервис дает возможность городским службам точнее оценить пассажиропоток в общественном транспорте и увеличить объем осуществляемых платежей.

"Принцип оплаты услуги с помощью SMS может быть масштабирован: им будет удобно оплачивать парковку, билеты в кино, музеи или театры, коммунальные или другие обязательные платежи", - отметили в пресс-службе.

Также отмечается, что во внедрении инновационных проектов "Киевстар" открыт к сотрудничеству со всеми городами Украины, в частности, готов оперативно подключать их к сервису SMS-платежей.

«От местных муниципалитетов при запуске услуги не требуется никаких затрат, ведь технология полностью разработана компанией "Киевстар". Для ее подключения коммунальные транспортные предприятия могут присылать заявки на электронный адрес m-com@kyivstar.net»,- говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года «Киевстар» совместно с городским советом Ивано-Франковска запустил в городе первый в Украине сервис SMS-оплат за проезд в транспорте.