Аналитики назвали города с самыми большими в мире пробками

В десятку вошло немало европейских городов.

За 2018 год больше всего времени провели в пробках автомобилисты столицы Колумбии Боготы – 272 часа. Не намного меньше страдают и водители европейских Рима, Дублина и Парижа.

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Об этом говорится в рейтинге компании INRIX, которая специализируется на аналитике перевозок, передает ТСН.

Так, согласно рейтингу, в Боготе время, проведенное водителями в пробках, даже снизился на 5% и достигло нынешнего уровня в 272 часа в год. Следующее место в антирейтинге занимает столица Италии Рим – 254 часа, далее Дублин – 246 часов и Париж – 237 часов.

Продолжают антирейтинг Ростов-на-Дону (237 часов), Лондон (227 часов), Милан (226 часов), Бордо (223 часа), Мехико (218 часов) и Москва (210 часов).

В целом же в рейтинг вошло более 200 городов из 38 стран на шести континентах. Интересно, что не упомянут ни один из городов Украины, несмотря на то, что скажем в Киеве тоже бывают значительные затруднения движения.

Стоит отметить, что Лос-Анджелес, ужасные пробки которого недавно показали на видео, даже близко не вошел ни в десятку, ни даже в двадцатку. Остается только догадываться, что же в таком случае делается в городах, которые "опередили" его.