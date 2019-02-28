США вводят ограничение на перевозку литий-ионных батарей в пассажирских самолетах

Компании теперь не смогут использовать пассажирские авиалайнеры для доставки аккумуляторов.

Министерство транспорта и Федерального управления гражданской авиации США внедрило новые ограничения, касающиеся провоза литий-ионных аккумуляторов на борту самолетов.

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Указанные ведомства издали временное распоряжение, запрещающее перевозку литий-ионных батарей и ячеек в качестве груза на борту пассажирских самолетов. Новые ограничения также требуют, чтобы батареи, перевозимые транспортными самолетами, были заряжены не более чем на 30% от максимальной емкости, передает itc.ua со ссылкой на Engadget.

Это ограничение не распространяется на пассажиров. Они и далее в большинстве случаем смогут перевозить свои мобильные устройства с литий-ионными батареями, а также запасные батареи. Но компании теперь не смогут использовать пассажирские авиалайнеры для доставки аккумуляторов. Так что больше всего от этого ограничения пострадают покупатели, которые заказывают батареи. Если раньше такой заказ мог быть доставлен ближайшим пассажирским рейсом, то теперь вероятно предстоит дожидаться специальных грузовых рейсов. К тому же, теперь мобильные устройства и батареи к ним будут поставляться почти полностью разряженными. Так что после получения их нужно будет зарядить, прежде чем приступать к полноценному использованию.

Министр транспорта Элейн Чао охарактеризовала эти ограничения как «меру безопасности», которая призвана решить «уникальные проблемы» перевозки литий-ионных аккумуляторов. Федеральное управление гражданской авиации подталкивает авиакомпании пересмотреть процесс перевозки батарей из-за потенциальной опасности пожара. И этот запрет теоретически уменьшает вероятность того, что инцидент подвергнет опасности пассажиров самолетов.