Лондонские такси переходят на газ

На оснащение газобалонным оборудованием таксомоторов TX4 Euro 5 будет потрачено £5 млн.

Мэр Лондона Садик Хан объявил о планах инвестировать дополнительные £24 млн в перевод на альтернативные виды топлива черных такси.

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Из этой суммы £5 млн будет потрачено на оснащение газобалонным оборудованием (ГБО) таксомоторов TX4 Euro 5, сообщает enkorr.

Программа перевода части парка лондонских такси на сжиженный углеводородный газ (СУГ) была анонсирована в декабре 2018 года.

Программа Transport for London (TfL) предусматривает, чтобы такси, использующие СУГ в качестве топлива, наряду с последними моделями Евро-6 и электромобилями, лицензировались еще в течение 15 лет. Тем самым авторы программы TfL признали тот факт, что оснащенные ГБО таксомоторы соответствуют стандартам ULEZ (Ultra Low Emission Zone англ. - зона с чрезвычайно малыми уровнями выброса вредных веществ - ред.).

В соответствии с нормативами, которые предполагается ввести позднее в этом году, таксомоторы, отвечающие экологическим стандартам Евро-5, Евро-4 и Евро-3, должны быть выведены из эксплуатации через 12 лет.

Независимое тестирование показывает, что после перевода такси TX4 на СУГ выбросы NOx сокращаются в среднем на 70%, отмечается в заявлении мэрии британской столицы. Исследования также показывают, что водители таксомоторов, использующих СУГ, могут экономить на топливе примерно £200 в месяц.

«Работа, направленная на сокращение парка “грязных” такси, является ключевой частью наших планов по улучшению качества воздуха в Лондоне. Я был в восторге от количества таксистов, которые уже подали заявки на наши гранты. Эти люди вносят свой посильный вклад в улучшение экологии», — подчеркнул Садик Хан.

«Это отличная новость для индустрии СУГ … Это означает, что еще большее количество черных такси с высокой степенью загрязнения можно будет заменить на более чистые авто, работающие на СУГ, который сокращает количество твердых частиц на 95% и NOx на 97%. Это поможет улучшить качество воздуха для людей, живущих и работающих в Лондоне», — заявил генеральный директор Autogas Limited Майк Холл.

Справка. ULEZ (Ultra Low Emission Zone англ. — зона с крайне малым уровнем выбросов вредных веществ) — программа, направленная на улучшение качества воздуха в Лондоне за счет сокращения парка «грязных» автомобилей (ниже Евро-5) и введения платы за их въезд в центр британской столицы, которая в среднем составит £12,50.

Основная задача ULEZ — сокращение содержания в воздухе твердых частиц и очень опасных для человека соединений азота с кислородом (NOx).