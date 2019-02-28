Ferrari показала новый суперкар (фото)

Компания представила суперкар F8 Tributo.

Компания Ferrari представила новый суперкар F8 Tributo, который заменит в модельной линейке 488 GTB.

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Среднемоторное купе оснащается 720-сильным 4-литровым турбированным V8, который на 50 л.с. мощнее, чем базовая модификация 488 GTB и соответствует по мощности флагманской версии 488 Pista.

Новинка стала на 40 кг легче, получила последнюю версию электронных систем Side Slip Angle Control и Ferrari Dynamic Enhancer, сообщает «Коммерсант».

Дизайн кузова автомобиля сочетается с новыми аэродинамическими решениями. Элементы активной аэродинамики позволили увеличить прижимную силу и улучшить охлаждение узлов и агрегатов. Некоторые детали отсылают к историческим моделям: жалюзи остекления капота сделаны по мотивам суперкара Ferrari F40, а двойные круглые фонари — дань уважения Ferrari 308 GTB, которая первой среди 8-цилиндровых моделей стала использовать такую заднюю оптику.

У Ferrari F8 Tributo полностью переработан интерьер. Изменились двери, центральный тоннель, передняя панель и панель приборов, стал меньше руль, модернизирована мультимедийная система с 7-дюймовым экраном.

Публичный дебют нового спорткара состоится на автосалоне в Женеве. В продаже Ferrari F8 Tributo, название которого отсылает к 80-летию итальянского автопроизводителя (марка основана в 1939 году), появится до конца 2019 года.