В Черном море затонул российский сухогруз из «черного списка» судов, заходивших в Крым

В ночь на 19 февраля вблизи Синопа (Турция) затонул российский сухогруз Fort Azov – фигурант крымского "черного списка".

Как сообщает BSNews, судно с 3 тыс. тонн пиломатериалов на борту следовало из Варны в штормовых условиях. Произошло смещение груза, предположительно, часть груза ушла за борт. Капитан запросил помощи 18 февраля, сообщив о сильном крене на левый борт.

Экипаж из 12 человек сняли турецкие спасатели, никто, по имеющимся сведениям, не пострадал.

Судя по всему, судно принадлежит российскому владельцу (оператору), зарегистрированному в странах Балтии.

23 июня, 13 и 27 сентября 2014 года, по данным мониторинговой группы "Майдана иностранных дел", были зафиксированы заходы этого судна в оккупированную Керчь.