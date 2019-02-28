Владелец "вертодрома Януковича" пытается уменьшить убытки по уголовным делам

Компании, владеющие "Амадеус Ко" (бенефициар КВЦ "Парковый"), теперь переоформлены на мать депутата Любовь Ефимову, проживающую в США.

Новый официальный бенефициар КВЦ "Парковый", известного как "вертолетная площадка Януковича", нардеп от БПП Максим Ефимов, может попытаться уменьшить убытки по уголовным делам, возбужденным по факту незаконного строительства объекта.

Об этом пишет издание "Апостроф" в материале "Вертодром Януковича уводят под юбку".

В феврале 2019 года стало известно, что компании, владеющие "Амадеус Ко" (бенефициар "Паркового"), теперь переоформлены на мать депутата Любовь Ефимову, которая проживает в США. Ранее Ефимов уже стал покупателем другого актива Януковичей –-энергокомпании "Донбассэнерго".

Компания "Амадеус Ко" фигурирует в ряде уголовных производств, согласно которым государству были нанесены многомиллионные убытки. В частности, это производство о присвоении госсредств Януковичем и его окружением, дело против экс-мэра Леонида Черновецкого (ему вменяют убытки в сумме около 250 млн грн из-за заниженной арендной ставки на землю для "Паркового").

В рамках этого производства в августе 2017 Апелляционный суд Киева арестовал имущество "Амадеус Ко", в частности, "Парковый". Впоследствии объект был передан в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). В октябре агентство выбрало подрядчика-управителя - принадлежащее Киевсовету КП "Центр организации дорожного движения".

Еще два производства касаются фактов повреждения земельного участка, расположенного в охранной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, а также злоупотреблений должностными лицами госархстройинспекции. В одном из них Генпрокуратура зафиксировала объем убытков объекту всемирного наследия ЮНЕСКО на уровне более 190 млн грн.

По мнению авторов материала, эту сумму - а, возможно, также сумму выведенных из госбюджета средств - следственные органы должны предъявить в качестве убытков нынешним владельцам "Амадеус Ко". Поэтому сейчас ключевая задача Ефимова - снизить объем этих убытков, при оптимальном сценарии - уменьшив их как минимум вдвое - до 80 млн грн, при идеальном - вообще списав их либо сведя к символической сумме.

"Делается это сегодня руками следователей и экспертов, которые привлекаются для пересмотра оценки убытков, насчитанных "Амадеусу" как "фирме Януковича". Теперь же, "для своих" суммы уже не так важны. Поэтому, "потеряв" нужные расчетные документы или "не найдя" оснований для тех или иных убытков, суммы можно снижать без зазрения совести", - отмечает издание.

Более того, по мнению журналистов, Максим Ефимов с матерью могут еще и затребовать деньги из городского или государственного бюджета за якобы понесенные убытки за период, когда формально они не контролировали вертолетную площадку. То есть с октября по февраль 2019, когда "Амадеус" через суд вернул себе право распоряжения "Парковым", сославшись на якобы неправильную организацию конкурса. Прокуратура намерена обжаловать это решение.

"Тем временем, сразу после того, как КП съехало с "Паркового", владельцы стали расписывать все ужасы пребывания "некомпетентных" управителей на их территории: сдавали помещения в аренду по заниженной цене, не платили за электричество, испортили ковер и сломали кучу замков", - отмечает издание.

По мнению авторов материала, попытка выставить городу или государству счет за нанесенные убытки может стать стартовой площадка для переговоров о снижении суммы убытков от деятельности самого "Амадеуса" при предыдущих владельцах. "Тем более, если провести все по документам как убытки, нанесенные "иностранному инвестору" - ведь компания формально подконтрольна гражданке США", - отмечают журналисты.