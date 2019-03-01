Tesla полностью перешла на продажу электрокаров в режиме онлайн

Теперь два варианта электрокара Model 3 продаются за 35 и 37 тысяч долларов.

Компания Tesla объявила о полном переходе на продажи в режиме онлайн с целью ранее обещанного сократить розничную стоимость базового электрокара Model 3 до $35 тысяч.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Tesla.

Компания уточнила, что отныне два варианта Model 3 продаются за $35 и $37 тыс. Второй вариант предусматривает увеличение на 9% дальности езды без подзарядки и мощности двигателя, а также новый салон. Эти достоинства обойдутся потребителю только на 6% дороже, утверждает производитель.

"Чтобы добиться таких расценок при сохранении рентабельности, Tesla переводит продажи своей продукции в мире исключительно в режим онлайн", - подчеркнула компания, обещав, что процедура покупки ее электрокаров с помощью сотового телефона на территории Северной Америки займет теперь около одной минуты. Для возврата автомобиля в случае недовольства покупателя потребуется не более семи дней.

Model 3 представляет собой бюджетную версию более дорогих Model X и Model S. В своей базовой комплектации машина способна проехать без подзарядки 220 миль (около 350 километров). Ее максимальная скорость составляет 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч занимает менее шести секунд.

Tesla была основана Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже также стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.