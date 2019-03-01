Volkswagen показал обновленный Passat (фото)

Версия Passat Variant R-Line оснащается 2-литровым бензиновым мотором на 272 л.с. или 240-сильным дизелем такого же объема.

Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал универсал Passat Variant R-Line. Версия Passat Variant R-Line оснащается 2-литровым бензиновым мотором на 272 л.с. или 240-сильным дизелем такого же объема, говорится в сообщении концерна. Новый Passat лимитированный - 2000 единиц.

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Универсал будет комплектоваться системой полного привода 4Motion, спойлером на крыше, 19-дюймовыми колесными дисками, окрашенными в черный цвет, тонированной передней оптикой. Также для Passat Variant R-Line будет доступен особый цвет кузова – Moonstone Grey.

Внутри находятся цифровой щиток приборов и 9,2-дюймовый экран информационно-развлекательной системы с поддержкой Apple CarPlay.

В список стандартного оборудования вошли адаптивные амортизаторы, ассистенты движения, включая систему автономной езды (убирать руки с рулевого колеса нельзя), и адаптивный круиз-контроль.

Новый Volkswagen Passat Variant R-Line будет официально представлен на Женевском автосалоне, который стартует на следующей неделе.