Власти Беларуси хотят обязать пользователей платить за Skype

Министр связи Беларуси Сергей Попков сообщил журналистам о своем намерении предложить правительству заставить бесплатные VoIP-сервисы, например, Skype или Viber, поделиться частью прибыли с белорусским государством, пишет DW.

Читайте такжеДля белорусских предпринимателей Таможенный союз страшнее девальвации - DWТехнология VoIP (англ. Voice over Internet Protocol - голос по интернет-протоколу) применяется не только в телефонии, но и для передачи звука в системах IP- видеонаблюдения, в системах оповещения, при трансляции вебинаров, при онлайн-просмотре фильмов или онлайн-играх.

"Мы понимаем, что поверх сетевых ресурсов, созданных "Белтелекомом", сотовыми операторами, работают технологии Skype, Viber и другие, операторы которых не вкладывают ни одного цента в развитие технологий внутри республики... Мы будем предлагать правительству инструменты по монетизации этих услуг, чтобы операторы этих услуг делились доходами для развития сети", - сказал министр.

Попков со ссылкой на неназванных иностранных аналитиков сказал, что такие операторы создают избыточный трафик, причем 1 процент пользователей используют ресурс интернет-шлюза на 50 процентов.

Редактор интернет-издания Electroname.com Федор Павлюченко в интервью DW сказал, что многие восприняли заявление министра связи как шутку.

"Есть ощущение, что белорусские чиновники соревнуются в попытках предложить самую абсурдную идею по наполнению бюджета. К сожалению, идея вполне реализуема. Аналогичные идеи появлялись во многих странах. Так, в России инициаторами выступили сами мобильные операторы. Предлагалось отдельно тарифицировать VoIP-трафик. Именно такая реализация возможна и в Беларуси", - считает Павлюченко.

Портал Tut.by со ссылкой на анонимный источник сообщил, что предполагается введение отдельной тарификации VoIP-трафика у абонентов белорусских сотовых операторов.

Читайте такжеПрезидент Беларуси поставил задачу снизить зависимость от РоссииЕсли это будет реализовано, то это будет нарушением принципа сетевой нейтральности (net neutrality), согласно которому запрещается предоставлять льготные (или наоборот более дорогие) тарифы на доступ к тем или иным интернет-ресурсам. В данном случае речь идет о введении платы за пользование, среди прочего, бесплатными сервисами.

"Выходит, что все окажутся в выигрыше. Операторы создадут биллинг и окупят расходы, Минсвязи увеличит доходы, а заплатят за все потребители. Кстати, по аналогичной схеме телефонизация страны была проведена за счет интернет-пользователей", - отметил Павлюченко.