В Киеве 2 февраля ограничат движение на мосту Патона

Движение транспорта будет частично ограничено в направлении просп. Соборности с 08:00 до 22:00.

В Киеве 2 марта частично ограничат движение транспорта на мосту имени Евгения Патона.

Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".

"С 08:00 до 22:00 в связи с выполнением работ по ремонту деформационного шва на мосту им. Е. Патона будет частично ограничено движение транспорта по мосту в направлении просп. Соборности", - говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

Как сообщал УНИАН, 1 марта ограничили движение по Южному мосту из-за ремонтных работ.