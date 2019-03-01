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В Киеве 2 февраля ограничат движение на мосту Патона

15:05, 01 марта 2019
Транспорт
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2 марта на мосту Патона ограничат движение из-за ремонтных работ / фото УНИАН

Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".

"С 08:00 до 22:00 в связи с выполнением работ по ремонту деформационного шва на мосту им. Е. Патона будет частично ограничено движение транспорта по мосту в направлении просп. Соборности", - говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

Как сообщал УНИАН, 1 марта ограничили движение по Южному мосту из-за ремонтных работ.

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Теги: #ограничение движения#мост Патона