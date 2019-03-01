Завтра в Киеве ограничат движение на мосту Патона
15:05, 01 марта 2019Транспорт
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Движение транспорта будет частично ограничено в направлении просп. Соборности с 08:00 до 22:00.
2 марта на мосту Патона ограничат движение из-за ремонтных работ / фото УНИАН
В Киеве 2 марта частично ограничат движение транспорта на мосту имени Евгения Патона.
Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".
"С 08:00 до 22:00 в связи с выполнением работ по ремонту деформационного шва на мосту им. Е. Патона будет частично ограничено движение транспорта по мосту в направлении просп. Соборности", - говорится в сообщении.
Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.
Как сообщал УНИАН, 1 марта ограничили движение по Южному мосту из-за ремонтных работ.
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