Какие иномарки покупают украинцы: топ-5 популярных брендов

Продажи новых легковых автомобилей в январе-феврале снизились на 12% - до 11 тыс. штук.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-феврале 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизились на 12% – до 11 тыс. единиц, сообщает пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

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Согласно сообщению, продажи новых легковых автомобилей в феврале снизились на 2% - до 5,7 тыс. штук.

По данным «Укравтопрома», лучший результат на украинском рынке новых авто за февраль 2019 года показала французская марка Renault, новые легковые автомобили которой в прошлом месяце получили 728 регистрационных номеров. Относительно прошлого года февральский результат Renault улучшился на 36%.

Второе место с результатом 719 реализованных машин уверенно заняла японская марка Toyota. Годом ранее спрос на легковые Toyota был ниже на 3%.

На третьей позиции KIA, автомобили которой избрали 602 покупателя. По сравнению с февралем 2018 года, регистрации новых KIA выросли в 4 раза.

Четвертое место и 19% роста у Hyundai - 404 авто.

Замыкает пятерку лидеров февраля 2019 года Nissan с результатом 397 автомобилей, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Отмечается, что лидером продаж в феврале стал автомобиль KIA Sportage, выбор на котором остановили 413 украинских автомобилистов.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, выросли на 0,6% – до 81,8 тыс. единиц.