Стартовали продажи бюджетной Tesla: названы цены и комплектации

У «народной» версии Tesla Model 3 ожидаемо есть несколько отличий от более дорогих конфигураций, включая новый «стандартный интерьер».

Компания Tesla сегодня весьма неожиданно сообщила о том, что с сегодняшнего дня в США стартует прием предварительных заказов на долгожданную Model 3 в стандартной комплектации (Standard Range) за $35 000 (без каких-либо федеральных и местных субсидий).

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Автопроизводитель усердно работал над оптимизацией производственной линии и снижением удельных затрат на Model 3 (в числе прочих необходимых шагов было сокращение персонала). И вот результат — обещанная Model 3 за $35 000 уже доступна для заказа на сайте Tesla, пишет itc.ua.

За эту сумму заказчик получает заднеприводный электромобиль Model 3 с запасом хода на 350 км, максимальной скоростью 210 км/ч и временем разгона с нуля до сотни км/ч за 5,6 секунды.

За последнее время конкуренция в сегменте электромобилей существенно возросла, новой Tesla Model 3 предстоит конкурировать с Chevy Bolt, Kia Niro EV и Hyundai Kona EV, которые находятся в том же ценовом диапазоне и предлагают примерно такой же запас хода.

У «народной» версии Tesla Model 3 ожидаемо есть несколько отличий от более дорогих конфигураций, включая новый «стандартный интерьер». Это подразумевает тканевые сиденья, ручную регулировку положения рулевого колеса и сидений, базовую отделку салона, базовую аудиосистему, стандартные карты и навигацию. Противотуманные фары и док-станция для смартфона пошли под нож. Но на панели есть четыре порта USB, так что, как говорится, невелика потеря. Кроме того, автомобиль сохранил стеклянную крышу и складывающиеся боковые зеркала с подогревом.

Tesla Model 3 за $35 000 доступна только в единственном цвете — черном, за остальные цвета придется доплачивать. Покраска в синий и серебристый цвета обойдется в $1500, за белый цвет придется доплатить $1500, а за красный — $2500.

Одновременно с конфигурацией Standard Range была представлена еще одна, более дальнобойная версия Standard Range Plus с запасом хода 390 км, которая на $2000 дороже. От самой доступной Standard Range версия Standard Range Plus, стоящая на ступеньку выше, также отличается интерьером (регулируемые сиденья, более качественные материалы отделки и продвинутая аудиосистема).

Надо отметить, что для обеих версий — Standard Range и Standard Range Plus — пакет возможностей Autopilot (Autosteer и Traffic Aware Cruise Control) придется докупать отдельно. При оформлении заказа включение в цену функции Autopilot увеличит конечную стоимость авто на $3 000, а после покупки опция обойдется уже в $4 000.

При оформлении предварительного заказа указываются сроки доставки от 2 до 4 недель. Ближайшие три-шесть месяцев купить Model 3 за $35 000 можно будет только в США, затем варианты Standard Range и Standard Range Plus начнут продаваться на других рынках.

Подчеркнем, что Standard Range и Standard Range Plus — это новые конфигурации, не путать их с недавним снижением цен, когда цена на заднеприводную конфигурацию Mid Range Battery снизилась до $42,900 ($34,850 с учетом льгот).

Одновременно с анонсом доступных версий Standard Range и Standard Range Plus электромобиля компания также снизила цены на более дорогие конфигурации: версии Mid-Range, Long Range AWD и Performance подешевели на $2 900, до $40 000, $47 000 и $58 000 соответственно.