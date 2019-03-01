Эксперты составили список авиакомпаний, которые летают в оккупированный Крым и ЕС

Отмечается, что в течение последних трех месяцев 2018 года 16 российских авиакомпаний нарушали украинское воздушное пространство, осуществляя регулярные пассажирские перевозки в аэропорт Симферополя.

Российские воздушные суда, которые выполняют регулярные рейсы в оккупированный Крым, также осуществляют пассажирские перевозки в европейские страны, которые осуждают аннексию полуострова Россией.

Читайте такжеВ Украине растут авиаперевозки: топ-10 компаний, летающих в страну

Базу самолетов, выполнявших такие рейсы в течение 2018 года, опубликовала мониторинговая группа «Института черноморских стратегических исследований», «Майдана иностранных дел» и BlackSeaNews.

Отмечается, что в течение последних трех месяцев 2018 года 16 российских авиакомпаний нарушали украинское воздушное пространство, осуществляя регулярные пассажирские перевозки в аэропорт Симферополя.

«В течение последних трех месяцев 2018 году в аэропорт Симферополя регулярные пассажирские перевозки осуществляли: «Аэрофлот», «Россия», «Уральские авиалинии», «S7 Airlines», «Глобус», «Red Wings», «NordAvia», «Nordwind Airlines», «Pegas Fly», «ЮВТ», «Алроса», «Якутия», «Ижавиа», «Северсталь», «Руслайн», «Азимут», - говорится в сообщении на странице общественной организации "Майдан иностранных дел".

Согласно результатам мониторинга, воздушные суда, которые выполняют регулярные рейсы в оккупированный Крым, также осуществляют пассажирские перевозки в страны Европы. Полный список – по ссылке.

Отмечается, что с июля 2014 года мониторинговая группа «Института черноморских стратегических исследований», «Майдана иностранных дел» и BlackSeaNews ежедневно отслеживает движение в воздушном пространстве над оккупированным Россией Крымским полуостровом.

Детали этих авиарейсов регулярно направляются в украинские и международные официальные институты, которые способны влиять на принятие решений по расширению санкций против России в сфере авиаперевозок.

«Мы считаем, что воздушные суда, которые зафиксированы во время нарушения воздушного пространства Украины над оккупированным Крымом и осуществления рейсов в/из аэропорта Симферополя, не могут обслуживаться в аэропортах Европейского Союза, США и других стран, которые осуждают аннексию украинского полуострова. Также призываем производителей запчастей к большинству этих воздушных судов (Boeing и Airbus) отказывать в техническом обслуживании авиакомпаний, которым принадлежат самолеты-нарушители украинского законодательства и международных санкций», - сказано в сообщении.

Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины №68/262 от 27 марта 2014 года воздушное пространство над Крымом закрыто для движения воздушных судов в связи с оккупацией полуострова Россией и невозможностью Украины обеспечивать безопасность в небе над АР Крым. Однако с начала аннексии российские авиакомпании установили незаконное регулярное авиационное сообщение с единственным действующим в Крыму аэропортом Симферополя, ежедневно нарушая воздушное пространство и государственную границу Украины на временно оккупированной территории.