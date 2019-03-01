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SEAT официально представил свой первый электромобиль (фото)

19:04, 01 марта 2019
Транспорт
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SEAT el-Born сможет быстро заряжаться / фото seat.com

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Отметим, пока это предсерийный прототип, однако на рынке новинка должна появиться уже  к 2020 году, сообщается на сайте автопроизводителя.

SEAT el-Born – это второй электромобиль на базе электромобильной платформы MEB от VW после хетчбека Volkswagen ID. 

По данным автопроизводителя, серийная версия SEAT el-Born сможет проезжать на одном заряде 420 км по циклу WLTP и ускоряться до 100 километров за 7,5 секунд. Мощность силовой установки составит 204 л.с., в то же время емкостью батареи – 62 кВтч.

Также SEAT el-Born сможет быстро заряжаться, благодаря 100-киловаттной DC-зарядке. Чтобы пополнить запас батарей на 80%, автомобилю потребуется 47 минут.

Как сообщал УНИАН, компания Tesla сообщила о том, что с сегодняшнего дня в США стартует прием предварительных заказов на долгожданную Model 3 в стандартной комплектации (Standard Range) за $35 000 (без каких-либо федеральных и местных субсидий).

В конце февраля японский автопроизводитель Honda полностью рассекретил свой новый электромобиль, созданный на основе концепта 2017 года Urban EV.

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Теги: #электромобиль