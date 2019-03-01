Президент поручил соответствующим службам возобновить работу аэропорта в Мариуполе

Президент Украины Петр Порошенко поручил соответствующим службам возобновить работу аэропорта в Мариуполе.

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Об этом глава государства заявил на заседании Совета регионального развития Донецкой области, сообщает президентская пресс-служба.

«Сегодня поручаю начальнику Генерального штаба, министру обороны, министру инфраструктуры и председателю областной государственной администрации проработать вопрос запуска аэропорта города Мариуполь. Безусловно, мы должны обеспечить безопасность. Безусловно, мы должны защитить от диверсионно-разведывательных групп. Безусловно, мы должны защитить и обезопасить от средств противовоздушного нападения противника. Я считаю, что сегодня хорошее время для этого», - сказал Порошенко.

Кроме того, президент сообщил, что ведутся переговоры с Европейским Союзом об оказании помощи в обновлении и электризации железнодорожной полосы области.

«После завершения мы приблизим к Мариуполю и «Интерсити». Для меня это принципиальная вещь и вызов, что мы должны сократить расстояние», - отметил Порошенко и выразил уверенность, что это улучшит контакты между людьми и улучшит возможности для развития туризма.

Также, по словам главы государства, ведутся работы и предусмотрены средства на дорожное строительство Донецкой области.