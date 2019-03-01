Львов получит кредит от ЕБРР и Фонда чистых технологий на закупку троллейбусов

Власти Львова получат 17,5 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и проекта Всемирного банка - Фонда чистых технологий на закупку троллейбусов, которые поставит Львовский завод «Электронтранс», а также реконструкцию и модернизацию двух электротранспортных депо и контактной сети.

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Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.

Отмечается, что 13-летний кредит на сумму 15 млн евро предоставит ЕБРР, а Фонд чистых технологий - кредит на сумму 2,5 млн евро.

«Средства будут предоставлены коммунальному предприятию «Львовэлектротранс», которое эксплуатирует в городе 10 троллейбусных маршрутов общей протяженностью почти 75 км», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках данного проекта будет профинансирована закупка до 50 новых троллейбусов и оборудования для их технического обслуживания, а также реконструкция и модернизация двух электротранспортных депо и контактной сети.

«Новые низкопольные троллейбусы обеспечат комфортный проезд в транспорте для пассажиров с детьми, инвалидов и пожилых граждан. Ожидается, что в результате этой модернизации потребление электроэнергии сократится примерно на 20%, а выбросы CO2 - на 1907 т в год», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в январе 2019 года «Львовэлектротранс» подписал кредитное соглашение с ЕБРР, которое предусматривает закупку новых троллейбусов, обновление контактной сети и реконструкцию депо на Промышленной и Трускавецкой.

В тендере на поставку 50 троллейбусов победил Львовский завод «Электронтранс».

В феврале этого года «Львовэлектротранс» подписал контракт с консорциумом в составе «Совместное украинский-немецкое предприятие «Электронтранс» и «Концерн-Электрон» о поставке 50 новых 12-метровых низкопольных троллейбусов.

Справка УНИАН. ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. Начиная с 1993 года банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению свыше 12 млрд евро в рамках 4 сотен проектов.