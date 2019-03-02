Порошенко: оккупация Россией Азовского моря наносит страшный ущерб экономике

Президент заявляет о важности мониторинга доступа в украинские порты Азовского моря коммерческих судов.

Украина подчеркивает необходимость развертывания постоянной миссии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Керченском проливе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сказал во время заседания в Мариуполе Совета регионального развития Донецкой области.

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"Очень важно, что мы будем мониторить и перекрытие доступа к портам (в Азовском море - УНИАН) для коммерческих кораблей. Мы ставим вопрос о развертывании постоянной миссии СММ ОБСЕ в Керченском проливе", - заявил президент.

"Поскольку остановки (кораблей - УНИАН) и оккупация Азовского моря причиняют страшный ущерб экономике приморских областей и Украине в целом", - подчеркнул Порошенко.

Справка УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксира "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". Лефортовский райсуд Москвы продлил аресты украинским военным до конца апреля.