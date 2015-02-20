Fitch понизило рейтинг «Укрзализныци»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте для Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») до общегосударственного уровня «СС» с «CCC» и подтвердило долгосрочный рейтинг в национальной валюте на уровне «CCC».

Как говорится в сообщении агентства, текстом которого располагает УНИАН, Fitch также снизило рейтинг облигаций Shortline Plc, по которым «Укрзализныця» является поручителем.

Fitch также отмечает, что «Укрзализныця» - весьма зависимая компания «с поддержкой от государства».

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Как сообщал УНИАН, в середине февраля Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «СС» с «ССС», одновременно подтвердив рейтинг в национальной валюте на уровне «ССС». Государственные рейтинги, согласно сообщению, также были присвоены евробондам Украины.

Снижение долгосрочного рейтинга было обусловлено все еще сохраняющейся вероятностью дефолта и низким уровнем государственных резервов.

Тогда же Fitch спрогнозировало падение экономики Украины в 2015 году до 5%, что стало одним из худших прогнозов развития экономической ситуации в нашей стране наряду с правительственным прогнозом падения экономики в 2015 году в 5,5%.