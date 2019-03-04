Немецкие автопроизводители собираются инвестировать €40 миллиардов в электромобили

С помощью этих инвестиций производители хотят втрое увеличить количество электромобилей, доступных покупателям.

В следующие три года немецкие автопроизводители инвестируют более 40 миллиардов евро в производство электромобилей.

Как сообщил председатель Ассоциации немецкой автомобильной промышленности (VDA) Бернард Маттес, цель этих планов — снизить выбросы углекислого газа в атмосферу. Об этом пишет Bloomberg.

По его словам, с помощью этих инвестиций производители хотят втрое увеличить количество электромобилей, доступных покупателям.

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Также Маттес рассказал, что это решение принято в соответствии с планом Евросоюза по сокращению выбросов углекислого газа, но для его реализации нужно расширять инфраструктуру.

Глава VDA отметил, что потенциальных покупателей электромобилей отпугивают высокие цены, ограниченная дистанция поездки на одном заряде и плохо развитая инфраструктура, в частности небольшое количество станций подзарядки.

Как сообщалось, Tesla уменьшила стоимость своих электромобилей на 6%.