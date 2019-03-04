Стала известна дата презентации нового электромобиля Tesla

Презентация компактного кроссовера Tesla Model Y состоится 14 марта, а уже в эту среду откроется первая станция нового поколения Supercharger V3.

Презентация нового электромобиля Tesla Model Y, который будет относиться к классу компактных кроссоверов и станет пятым автомобилем компании Илона Маска, основанной в 2003 году, пройдет 14 марта в лос-анджелесской дизайн-студии Tesla.

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Об этом в одном их последних твитов сообщил основатель и глава Tesla Илон Маск.

Компактный кроссовер Tesla Model Y должен обеспечить компании дальнейший стабильный рост, повторив, успех доступного седана Model 3. Не исключено, что Model Y даже сможет в конечном итоге превзойти успех Model 3.

По предыдущим официальным сообщениям и утечкам стало известно, что Model Y построен на той же платформе, что и Model 3, и делит с доступным седаном около 75% всех компонентов. Это должно положительно сказаться как на производственных затратах и, следовательно, на цене для конечного покупателя, так и на скорости наращивания темпов выпуска, пишет itc.ua.

Предыдущие утечки указывали на то, что к концу 2020 года Tesla планирует выпускать Model Y в тех же объемах, что сейчас Model 3 (7 тыс. в неделю).

Model Y unveil event on March 14 at LA Design Studio — Elon Musk (@elonmusk) 3 марта 2019 г.

Model Y, being an SUV, is about 10% bigger than Model 3, so will cost about 10% more & have slightly less range for same battery — Elon Musk (@elonmusk) 3 марта 2019 г.

Маск также отметил, что Model Y будет примерно на 10% больше Model 3 по размерам и на столько же дороже по цене. При этом запас хода у Model Y будет незначительно меньше, чем у Model 3.

Еще одна важная новость — в эту среду, 6 марта, будет открыта первая станция Tesla Supercharger третьего поколения. Увы, Маск не сообщил, где именно она будет открыта. Но тут можно вспомнить, что к концу этого года Tesla рассчитывает довести количество всех станций Supercharger до 23 тыс. (с нынешних 12,888).

Напомним, в конце 2016 года, говоря о Supercharger V3, Маск намекнул, что максимальная мощность третьего поколения станций Tesla Supercharger значительно превысит 350 кВт.

Ряд китайских СМИ ранее предполагали, что Tesla может подождать, чтобы показать автомобиль на апрельском автосалоне в Шанхае.

Отметим, что 14 марта состоится анонс Model Y с оглашением характеристик и цен, а также проведением тест-драйвов для журналистов. Массовое производство Model Y, как ранее неоднократно говорилось, начнется не ранее 2020 года. Пока что Tesla попросту негде производить Model Y, который уже давно готов к выпуску на рынок.