Электрические автобусы из Польши покоряют Европу

Компания устойчиво заняла второе место на европейском рынке электробусов с долей 17%.

Автобусы марки Solaris уже 16-й год подряд возглавляют рейтинг продаж в Польше. В стране компания занимает 33% рынка среди городских автобусов полной массой свыше 8 тонн.

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На втором и третьем местах – MAN и Mercedes-Benz с равными показателями по 17%. За ними следуют Autosan – 8%, Ursus – 6%, Scania – 6%, Volvo – 3%, Irisbus – 3% и другие – 7%, пишет autocentre.ua.

Если брать в количественных показателях, то в 2018 году в Польше Solaris продал 402 автобуса, а всего здесь реализовано 1195 новых автобусов, что на 50% больше, чем год назад.

По итогам 2018 года Solaris произвел 1226 автобусов, при этом доля автобусов на альтернативных источниках энергии возросла до 36%. И не случайно, что компания устойчиво заняла второе место на европейском рынке электробусов с долей 17%.

На первом месте расположились китайско-британские партнеры – BYD/Alexander Dennis c долей 25%. Третье место на европейском рынке электробусов занял VDL – 13%, четвертое Yutong – 9%, пятое у SOR, Volvo и Ursus, по 6% рынка каждый.

По прогнозам аналитиков, доля автобусов на альтернативных источниках энергии в Европе будет расти с каждым годом. Так, если в 2020 году машины на электротяге займут 22,1% рынка, то в 2025 году – уже 32,7%, а к 2030 году – 45,2%. Соответственно доля машин с дизельными двигателями резко сократится: до 47,7% в 2020 году; 27,2% в 2025 году и 7,5% в 2030 году.

А вот доля машин с гибридными дизель-электрическими установками возрастет не так сильно: 11,9; 13,5% и 16,5% соответственно. То же самое касается и машина на газе: 16,2; 19,2 и 18,2%.

Что же касается автобусов на топливных элементах (водороде), то их продажи должны пойти резко в гору: в 2020 году – их доля составит 2,1%; в 2025 году – 7,4% и в 2030 году – 12.5%.