В Харькове начали тестировать электронный билет в метро

Стоит отметить, что на следующий день после запуска тестирования на турникете появилась надпись – "Временно не работает", однако проблему оперативно устранили.

В Харькове на станции метрополитена "Госпром" начали тестировать работу электронного билета. Пока что валидатор установили только на одном турникете, также там появился и терминал для пополнения и покупки e-ticket.

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Стоит отметить, что на следующий день после запуска тестирования на турникете появилась надпись – "Временно не работает", однако проблему оперативно устранили, пишет “Сегодня”.

Напомним, еще в конце 2017-го года система единого проездного билета появилась в трамваях и троллейбусах, а вот в метрополитене обещали наладить ее работу к 1 января 2018-го, но сроки неоднократно сдвигались – на февраль, сентябрь и ноябрь.

По словам чиновников, процесс затянулся из-за технических задач и законодательных нюансов, касающихся выдачи проездных карт льготникам.

Напомним, ранее тестирование электронного билета началось в Киеве – с 1 ноября 2018 года специалисты проверяли работоспособность системы, исправность валидаторов, выдерживает ли система нагрузки.

Ожидается, что действие е-билета будет распространяться на все виды общественного транспорта на основе бесконтактной электронной пластиковой карты (транспортной карты), карточки киевлянина или QR-кода для единовременной оплаты проезда в электронном или бумажном виде.