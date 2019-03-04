"Уставший" Шулявский мост в Киеве закрывают на реконструкцию: как объезжать (видео)

На время реконструкции предусмотрены изменения в проезде автотранспорта.

В ночь с 15 на 16 марта в Киеве перекроют движение по Шулявскому мосту. Об этом сегодня журналистам сообщили прямо на строительной площадке.

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Восстановить движение обещают до конца года и говорят - пропускная способность путепровода увеличится на 20%. Местные чиновники уверяют - объездные пути продумали, общественный транспорт отправят другими маршрутами, поэтому коллапса в городе не будет.

В ближайшее время появятся новые дорожные знаки. На них будет отражена информация для автовладельцев, как и где можно будет объехать мост. Все новые дорожные указатели уже готовы и вскоре будут установлены вблизи Шулявского моста.

Демонтаж сооружения до основания, а затем его полное восстановление продлится 17 месяцев.

На время реконструкции предусмотрены изменения в проезде автотранспорта: движение по ул. Александра Довженко - ул. Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых Дач) будет осуществляться по улицам: Антона Цедика (ул. Эжена Потье), Петра Нестерова с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на ул. Вадима Гетьмана.

По ул. Вадима Гетьмана - ул. Александра Довженко (в сторону ул. Е. Телиги) будет сохранен существующий выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на ул. Александра Довженко (на этом участке также будет установлен временный светофор).

Односторонними будут улицы Антона Цедика (Эжена Потье) до ул. Петра Нестерова и ул. Петра Нестерова в направлении проспекта Победы (будет установлен временный светофор).

Троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по ул. Вадима Гетьмана будет иметь конечную остановку «Индустриальный мост». Со стороны ул. Телиги по ул. Александра Довженко - «Ивана Гонты».

Пешеходы будут пользоваться подземными и наземным переходом, где также будет установлен светофор.

Как известно, 27 февраля 2017 года в Киеве частично обвалился Шулявский мост. В результате обвала никто не пострадал. Ремонтные бригады оперативно восстановили поврежденную часть путепровода. В мае в КГГА сообщили, что экспертами определен финальный вариант реконструкции Шулявского путепровода.

Объект планировали реконструировать за 12 месяцев, стоимость проекта оценили в 400 миллионов гривен. Предполагалось, что после реконструкции Шулявский путепровод станет современной магистралью с достаточно высокой пропускной возможностью.

Однако работы на путепроводе в прошлом году так и не начали. 18 апреля 2018 года городской глава Виталий Кличко заявил, что власть города планирует начать ремонт "уставшего" Шулявского моста, ориентировочная стоимость работ составит около 1,5 миллиарда гривен. В мае общественные активисты призвали КГГА и Кличко пригласить независимых экспертов и провести новый конкурс на проект реконструкции путепровода. В КГГА заявили, что утвержденный проект реконструкции отвечает современным требованиям и оптимизирует транспортное движение на этом участке.