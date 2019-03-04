Mercedes-Benz представил первый гоночный электрокар (фото)

Болид начнет выступления в «Формуле-1» и «Формуле Е» в конце 2019 года.

В преддверии Женевского автосалона (пройдет с 7 по 17 марта) немецкая компания Mercedes-Benz представила электрический гоночный болид EQ Silver Arrow 01.

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Болид начнет выступления в «Формуле-1» и «Формуле Е» в конце 2019 года, пишет The Verge.

«Формула Е» — это отдельная гоночная лига с полностью электрическими автомобилями, запущенная в 2014 году и завоевавшая популярность среди автолюбителей. К уже участвующим Audi, BMW, Nissan и Jaguar в следующем году также добавится Porsche.

Mercedes-Benz создаст заводскую команду на базе существующего коллектива в «Формуле Е» — HWA, что поможет автоконцерну оказаться на стартовой решетке гонок электромобилей.

Прототип своего первого гоночного электромобиля под названием EQ Silver Arrow Mercedes-Benz представил в ноябре 2018 года. О своем намерении участвовать в «Формуле Е» немецкая компания заявила еще в 2017 году.

The EQ Silver Arrow 01 создавали не полностью с нуля. В «Формуле Е» используется шасси и силовой агрегат, разработанный французской и итальянской компаниями Spark и Dallara. Американская Lucid Motors поставляет аккумулятор на 52 кВт/ч с использованием компонентов от Sony и блоком управления McLaren. В целом новый автомобиль обладает мощностью до 340 лошадиных сил, может разгоняться от 0 до 96,5 км/ч за 2,7 секунды и весит 907 кг.

Как сообщал УНИАН, ранее компания Mercedes-Benz представила новую модификацию кроссовера GLE последнего поколения – исполнение AMG GLE 53 4Matic+.