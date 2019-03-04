Перекрытие Шулявского путепровода: как изменится движение транспорта

Для удобства пассажиров планируется организовать дополнительные остановки общественного транспорта.

На время реконструкции транспортной развязки на пересечении ул. В. Гетьмана - А. Довженко и просп. Победы (Шулявский путепровод), работа общественного транспорта будет обеспечена по измененным маршрутам.

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Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

Так, движение троллейбусов маршрута № 22 будет организовано как троллейбусный маршрут № 22К "Аэропорт "Киев" - ул. Борщаговская (Индустриальный путепровод).

Троллейбусный маршрут № 27 "Ст. м. "Почайная" - ж/д. ст. "Киев-Волынский" будет курсировать на двух участках: № 27К "Ж/д. ст. Киев-Волынский - ул. Борщаговская (Индустриальный путепровод)"; № 27А: "Ст. м. "Почайная" - ул. Дегтяревская".

Движение троллейбусного маршрута № 30 в обоих направлениях организуется по трассе: от ул. Милославской до ст. м. "Дорогожичи" по собственному маршруту, далее - ул. Ильенко - ст. м. "Лукьяновская" - просп. Воздухофлотский - Севастопольская пл. - далее до ул. Кадетский Гай по действующему маршруту.

Кроме того, вводится временный троллейбусный маршрут № 30К "Ул. Милославская - ул. Дегтяревская".

Временный троллейбусный маршрут № 21К будет курсировать следующим образом: "ул. Кадетский гай - ул. Борщаговская (Индустриальный путепровод)"; движение троллейбусного маршрута № 42 "Ст. м. "Лыбидская - ул. Дегтяревская" как троллейбусный маршрут № 42Д "Ст. м. "Лыбидская" - ж/д. ст. "Киев-Волынский".

Также дополнительно организуется движение временного автобусного маршрута № 27ТР "Ул. Дегтяревская - ул. Борщаговская (Индустриальный путепровод)".

Кроме того, по результатам утвержденной схемы организации дорожного движения внесены изменения в трассу движения автобусного маршрута № 2 "ул. Булгакова - ул. Шолуденко".

Для удобства пассажиров планируется организовать дополнительные остановки общественного транспорта в районе пересечения улиц Довженко и Цедика, пересечения улицы Нестерова и проспекта Победы и улицей Гетьмана в районе Индустриального путепровода в направлении Севастопольской площади. Кроме того, для создания благоприятных условий для разворота троллейбусов на Индустриальном путепроводе планируется перенести остановку на ул. Гетьмана, которая находится в районе Индустриального путепровода в направлении просп. Победы, обратно в направлении Севастопольской площади.

В КГГА напоминают, что движение транспорта по Шулявскому путепроводу будет перекрыто и организовано по прилегающим улицами с 16 марта.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 16 марта Шулявский путепровод закроют на реконструкцию.

С 17 марта начнут демонтаж существующего путепровода. Этапность выполнения работ предусматривает, что первые работы - это демонтаж контактной сети, демонтаж опор освещения, демонтаж карнизных блоков, демонтаж консолей тротуаров, разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж самих балок пролетных строений и частичный демонтаж ростверков.

До конца текущего года планируется, в частности, завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройству и озеленению.