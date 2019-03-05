В Украине появилась новая схема махинаций с евробляхами (видео)

Неугомонные евробляхеры регистрируют все ввозимые в страну авто на иностранных номерах как "коммерческий грузовой транспорт".

В Украине появилась новая схема махинаций с завозом в страну машин на польских и литовских номерах.

Читайте такжеЖурналисты назвали ТОП-5 популярных "евроблях" премиум-класса в Украине (видео)

Об этом сообщают в передаче "Гроші".

"Если вы думали, что "евроблях" станет меньше после завершения льготного периода их растаможки, то нет - вы ошиблись. Теперь такие машины будут завозить по новой схеме, потому что лидеры движения "евробляхеров" придумали как завозить все новые и новые автомобили на польских и литовских номерах. Но если вы думаете, что с их помощью приобретете себе доступное авто, то нет - вас просто в очередной раз "кинут", - говорится в передаче.

Отмечается, что теперь все ввозимые в Украину авто регистрируются теперь как коммерческий грузовой транспорт.

"Тут придумали одну хитрость - если грузовик на иностранных номерах везет груз в Украину, то платить пошлину за сам автомобиль, ясное дело, не надо", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что эта схема задумывалась и предназначалась не для легковых автомобилей, но снова-таки, в законодательстве нет никакого ограничения, что это может быть легковушка.

Подробнее можно узнать из видеоматериала: