Американская торговая палата выступила против автоматической индексации тарифов "Укрзализныци"

Планируемая индексация тарифов "Укрзализныци" в декабре оценочно увеличит затраты грузоотправителей на 11,7 миллиарда гривень.

Анализ проекта приказа Минифраструктуры об автоматической индексации тарифов на железнодорожные перевозки дает основания считать, что такой рост негативно повлияет как на работу отечественных производителей, так и на показатели операционной работы самой "Укрзализныци".

Об этом говорится в письме Американской торговой палаты министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, "Укрзализныце" и Государственной регуляторной службе. Напомним, проект приказа предполагает рост железнодорожного тарифа в 2019 году на индекс промышленных цен 2018 (14,2%) и ежеквартальную автоматическую индексацию в 2019 году на уровне прогнозируемого ИПЦ в 2019 году (2,5% каждый квартал).

По мнению членов Палаты, из-за планируемой индексации предполагается рост регулируемого железнодорожного тарифа на уровне 23% в декабре 2019, что оценочно увеличит затраты грузоотправителей на 11,7 миллиарда гривень.

"Автоматическая индексация фактически исключает бизнес из дискуссии об увеличении железнодорожного тарифа и дает субъекту, что имеет признаки монопольного положения на рынке железнодорожных перевозок, возможность неограниченно увеличивать расходы грузоотправителей, как повышая регулируемый тариф, так и увеличивая стоимость услуг по использованию вагонов АО "Укрзализныця", которая будет автоматически увеличивать стоимость вагонов частного парка", - говорится в обращении.

В письме также отмечается, что предложенное повышение не учитывает как почти двукратный рост стоимости пользования вагонов в 2018 году, что является составной общих расходов на железнодорожные перевозки, так и увеличение доходов АО "Укрзализныця" от предоставления в пользование ее собственных вагонов на 4,3 миллиарда гривень, или на 7% в общей сумме доходов "Укрзализныци". По подсчетам членов-компаний Палаты "Укрзализныця" в 2018 году повысила тарифы минимум на 7%.

Также в обращении указывается, что индекс промышленных цен, как индикатор изменения цен на услуги "Укрзализныци", не отражает объективную структуру расходов предприятия, минимум 50% расходов которого составляет фонд оплаты труда, не зависящий от ИПЦ, и на который влияет индекс потребительских цен, который был намного ниже ИПЦ в 2018 году (9,8%).

По мнению членов-компаний Палаты в проекте приказа не проанализировано влияние на объемы перевозок "Укрзализныци". "Дальнейшее увеличение стоимости расходов на железнодорожные перевозки будет автоматически уменьшать объем перевозок железнодорожным транспортом и объем доходов "Укрзализныци", одновременно с убыточностью пассажирских перевозок будет требовать постоянного повышения железнодорожных тарифов для покрытия расходов и дефицита оборотных средств АО "Укрзализныця", - отмечается в письме.

Учитывая все вышеперечисленное, Американская торговая палата не поддерживает приказ об автоматической индексации в части процентного увеличения тарифов на железнодорожные перевозки на уровне 14,2% (ИПЦ в 2018 году) и дополнительного увеличения тарифов на железнодорожные перевозки в 2019 году ежеквартально на 2,5%. Таким образом, предлагается доработать проект приказа об автоматической индексации и в доработанном проекте приказа учесть комментарии и замечания бизнес-сообщества, и предусмотреть общий рост тарифов на перевозку железнодорожным транспортом в 2019 году не более 7%

Как ранее сообщалось, 1 февраля 2019 на официальном сайте Министерства инфраструктуры Украины был обнародован проект внесения изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 16 декабря 2009 №1392, которым меняются принципы госполитики в сфере регулирования тарифов на железнодорожные перевозки, и вводится автоматическая индексация тарифов АО "Укрзализныця". Также был опубликован проект приказа "О проведении ежегодной автоматической индексации", которым предусматривается рост железнодорожного тарифа в 2019 году на индекс промышленных цен 2018 (14,2%) и ежеквартальную автоматическую индексацию (2,5% каждый квартал) в 2019 году. Руководители промышленных ассоциаций уже написали письмо вице-премьер-министру Владимиру Кистиону, первому вице-премьеру – министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, о том, что такая инициатива имеет признаки злоупотребления монопольным положением на рынке железнодорожных перевозок.