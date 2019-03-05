Электрический пикап Tesla покажут в этом году - Маск

Ранее Маск заявлял для Tesla Pickup пару электродвигателей с «сумасшедшим» крутящим моментом, полный привод, адаптивную подвеску, 400-500 миль запаса хода и автопилот.

Американская компания Tesla представит в этом году еще один новый автомобиль - речь о нашумевшем полностью электрическом пикапе.

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Отвечая на вопрос пользователя в ветке сообщений Тwitter, посвященной презентации Model Y, основатель и глава Tesla Илон Маск подтвердил, что презентация электрического пикапа компании состоится позже в этом году.

Увы, больше никаких подробностей об автомобиле Маск не сообщил, только в очередной раз повторил, что он больше всего ждет именно этой презентации.

«Возможно, он покажется слишком футуристичным для большинства людей, но мне очень нравится (такой дизайн — прим. ред. )», - отметил Маск.

Маск в конце прошлого года несколько раз намекал на возможный анонс автомобиля в этом году, говоря, что ему крайне не терпится выпустить автомобиль на рынок, пишет itc.ua.

В последний раз он вспоминал про пикап в ходе обсуждения финансовых результатов минувшего квартала в конце января. Тогда Маск говорил, что презентация автомобиля может состояться в этом году. Теперь же эти планы можно считать официально утвержденными. Очевидно, что ускориться с выпуском пикапа компанию Tesla заставили конкуренты - Rivian R1T и электрический Ford F-150. Но очевидно, что производство этого самого пикапа начнется в лучшем случае в конце 2021 года, а еще более вероятным вариантом, учитывая нынешние производственные мощности, выглядит начало 2022 года. Иными словами, на рынок пикап Tesla выйдет еще не скоро, отмечает издание.

Ранее Маск заявлял для Tesla Pickup пару электродвигателей с «сумасшедшим» крутящим моментом, полный привод, адаптивную подвеску, 400-500 миль запаса хода и автопилот.

Как сообщал УНИАН, на следующей недели - 14 марта - компания Tesla представит свой новый компактный кроссовер Model Y, хотя его массовое производство стартует только в следующем году.