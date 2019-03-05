Афера с «льготной растаможкой»: после расследования "Грошей" АМКУ возбудил уголовное дело против дилера Васадзе (видео)

Васадзе обустроил частный терминал в таможенном пункте "Столичный" и брал деньги со всех бляхеров, которые загоняли туда свои машины.

Недавно программа "Гроші" рассказала, как владелец завода ЗАЗ Тариэл Васадзе, который производит такие ненавистные для євробляхеров ланосы, смог заработать на растаможке авто на европейских номерах.

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Для этого он обустроил частный терминал в таможенном пункте "Столичный" и брал деньги со всех бляхеров, которые загоняли туда свои машины.

Сюжет получился настолько резонансным, что Антимонопольный комитет возбудил уголовное дело против Васадзе, а СБУ провела на таможне рейд.

В АМКУ заявили, что владельцы взимали необоснованную стоимость за свои услуги. "Мы видем уже в третий раз такую ситуацию", - говорят в Комитете. Теперь им грозит штраф в 10 процентов от доходов за 2018 год.

Дилер Васадзе не смог отменить в суде штраф АМКУ за непредоставление «неудобной» информации.

Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении исковых требований ООО «Си Эй Автомотив» к АМКУ о признании недействительным и отмене решения регулятора о наложении штрафа за непредоставление ответа на информационную требованию. Об этом свидетельствует решение суда от 18 февраля.

Компания пыталась обжаловать решение АМКУ от 26 сентября 2018 года, в соответствии с которым получила 165,20 тыс. грн штрафа за непредоставление информации на две отдельные требования регулятора. Того же дня регулятор наложил аналогичную сумму штрафа на ООО «Дженерал авто груп». Эта компания также не ответила на два информационные запросы Комитета.