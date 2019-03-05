Bugatti презентовала самый дорогой автомобиль в мире (фото)

Автомобиль пока что представлен в единственном экземпляре и уже продан. Покупатель не раскрывается.

Французский автоконцерн Bugatti представил на Женевском автосалоне уникальный гиперкар La Voiture Noire, который стал самым дорогим новым автомобилем в мире.

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Как говорится в сообщении компании, стоимость нового черного гиперкара La Voiture Noire составляет 11 млн евро. Как пишут СМИ, с учетом налогов машина может обойтись покупателю в 16,5 млн евро.

Автомобиль пока что представлен в единственном экземпляре и уже продан. Покупатель не раскрывается.

Все детали La Voiture Noire изготовлены вручную. Автомобиль создан на основе другого гиперкара Bugatti – Chiron, он имеет карбоновый кузов насыщенного черного цвета со вставками из углепластика.

В автомобиле установлен 16-цилиндровый двигатель объемом 8 л мощностью 1500 л. с. Авто разгоняется до 100 км/ч за 2,5 с и развивает максимальную скорость 420 км/ч.

Особый гиперкар выпущен в рамках празднования 110-летнего юбилея французской марки, основанной Этторе Бугатти в 1909 году. При этом сам автомобиль посвятили знаковой модели Bugatti Type 57 SC Atlantic 1936 года выпуска.