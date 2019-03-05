УЗ откажется от красных ковров в новых вагонах

Первые 10 вагонов (полноценный состав нового поезда) компания получит уже в марте.

Акционерная компания «Укрзализныця» планирует отказаться от красных ковров на полу в новых вагонах, 40 единиц которых ожидает получить в этом году.

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Об этом сообщил глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов на своей странице в Facebоок.

«Где красные ковры? В прошлом. Проанонсирую хорошие новости: в этом году с завода мы получим 40 новых вагонов. Они будут без привычных разноцветных дорожек и раскритикованного пассажирами линолеума. Вместо них - сплошные шумоизоляционные покрытия для пола. Почему не делали это раньше и не меняем ковры сразу во всех вагонах? Потому что цена немалая», - написал он.

Кравцов отметил, что первые 10 вагонов (полноценный состав нового поезда) компания получит уже в марте.

«Там, кстати, есть еще несколько новинок. Производителю мы прописали новые технические условия. Будем ждать обратной связи от пассажиров», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в 2018 году обновила 126 пассажирских вагонов, что является рекордом за последние семь лет.