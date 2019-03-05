Mercedes-Benz представил новое поколение универсала CLA (фото)

Немцы представили новую пятидверную модификацию модели CLA второго поколения, которая получила технологии от флагманского S-Class.

Компания Mercedes-Benz представила новую модификацию модели CLA второго поколения, получившую название Shooting Brake.

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Публичная премьера пятидверного автомобиля, получившего ряд технологий от флагманского S-Class, состоялась в рамках Женевского автосалона, пишет Autonews.

Новый Mercedes-Benz CLA Shooting Brake построен на модернизированной платформе MFA, которая использовалась на одноименном предшественнике. Шасси стало более прочным, но при этом позволило снизить уровень шумов и вибраций в автомобиле.

Длина нового универсала составила 4688 мм, что на 48 мм длиннее CLA Shooting Brake первого поколения. Ширина и высота уменьшилась на 33 и 2 мм — до 1999 и 1442 мм соответственно. Размер колесной базы вырос на 30 мм — до 2729 мм, а объем багажного отделения увеличился на 10 л — до 505 литров.

Новый Mercedes-Benz CLA Shooting Brake получил информационно-развлекательный комплекс MBUX с распознаванием голосовых команд. В список доступного оборудования вошли системы полуавтоматического управления, дебютировавшие на флагманской модели S-Class.

Так, усовершенствованная система камер и радаров способна отслеживать дорожные ситуации на дистанции до 500 метров. К примеру, электроника сможет самостоятельно скорректировать скорость движения по мере прибытия к сложным развязкам, перекресткам или дорожным заторам.

На момент старта продаж новый Mercedes-Benz CLA Shooting Brake будет предлагаться с единственной двухлитровой турбированной «четверкой» мощностью 225 л. с., работающей в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и системой полного привода. В дальнейшем линейку пополнят другие бензиновые и дизельные агрегаты.